live mn Pescara-Milan Futuro (3-0): fine primo tempo, Pescara dominante sul Milan

FINE PRIMO TEMPO - Rossoneri in netta difficoltà contro una squadra di gran caratura e talento. Il Pescara domina dal primo all'ultimo minuto della prima frazione di gioco. Tre gol pesanti e arrivati tutti su situazioni di gioco in cui il Milan non è stato attento e all'altezza del momento. Nella ripresa servirà una reazione d'orgoglio per evitare un ancor più brutta figura.

41' Pescara dominante, Milan in difficoltà

36' Arriva anche il terzo gol del Pescara con Merola, che a porta vuota appoggia dopo un cross di Squittazzo

32' Raddoppio Peacara, ha segnato l'ex Tonin approfittando di un errore difensivo di Torriani con Coubis

28' Giallo per D'Alessio

27' Pescara sempre avanti per 1-0

22' Cangiano è una furia sulla destra: slalom in mezzo a due e miracolo di Torriani ad evitare il 2-0

18' Rossoneri con poche idee, Ballo Tourè senza spazi sulla sinistra, mentre Logo è isolato là davanti

13' Pescara padrone del gioco, Milan in difficoltà

8' Gol del Pescara: si è sbloccata subito la partita all'Adriatico grazie al gol di Pierozzi, bravo a battere Torriani dopo una prima respinta su Merola

5' Occasione Milan! Bel lancio di Longo per Zeroli che da dentro l'area di rigore non aggancia bene, facendosi recuperare in corner da Brosco

2' Avvio aggressivo del Pescara, rossoneri chiusi in difesa in cerca di spazi

1' Si comincia!

- Le formazioni ufficiali della sfida:

Pescara (4-3-3): Plizzari, Pierozzi, Brosco, Pellacani, Moruzzi, Valzania, Squittazzo, Degasso, Merola, Tonin, Cangiano. All. Baldini.

Milan Futuro (4-3-3): Torriani; D'Alessio, Zukic, Coubis, Bartesaghi; Vos, Malaspina, Zeroli; Traoré, Longo, Ballo-Touré. All. Daniele Bonera.

- La squadra arbitrale

ARBITRO: Rinaldi di Bassano del Grappa.

ASSISTENTI: Piastrelli di Fermo e Tagliaferri di Faenza.

IV UOMO: Pacella di Roma 2.

Amiche e amici di MilanNews.it, benvenuti a tutti allo stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia di Pescara! Dove tra pochi minuti prenderà il via il recupero della nona giornata di campionato di Serie C - Girone B tra il Pescara e Milan Futuro. La formazione di Daniele Bonera è pronta a dimostrare una prova di carattere dopo il recente e sfortunato pareggio ottenuto in casa contro l’Arezzo. L’ostacolo di questa sera però è una formazione consolidata e strutturata per vincere, e che al momento la vede prima in classifica da sola.

La sfida tra abruzzesi e rossoneri, originariamente prevista il 12 ottobre, era stata rinviata a causa delle numerose defezioni che le convocazioni in Nazionale avevano causato alla rosa di Daniele Bonera. La squadra di Silvio Baldini nel frattempo ha mantenuto un ritmo super, guidando tutt'oggi la classifica a quota 33 punti; il Diavolo, invece, rimane impelagato nelle ultime posizioni riuscendo fin qui a vincere appena 2 partite di campionato.