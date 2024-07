Maximilian Ibrahimovic ha firmato un triennale con il Milan

vedi letture

Nella giornata di ieri il Milan ha reso nota la firma di Maximilian Ibrahimovic, classe 2006, sul suo primo contratto da professionista. Il figlio di Zlatan, come si legge oggi sulle pagine del Corriere dello Sport, farà la spola tra la Primavera e il Milan Futuro in Serie C. Sempre come puntualizza il CorSport, Ibra Jr ha firmato un contratto triennale con i rossoneri e sarà per questo legato al Milan fino al 2027.

Questo il comunicato con cui è stata data la notizia: "Maximilian Ibrahimovic, figlio di Zlatan, ha firmato ufficialmente il suo primo contratto da professionista con il Milan. Si aggregherà alla squadra Milan Futuro. Lui, attaccante classe 2006, completerà il reparto assieme a Francesco Camarda e a Samuele Longo".