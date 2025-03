Milan Futuro, Camarda e Torriani in nazionale: non ci saranno contro l'Arezzo

vedi letture

Dopo due sconfitte consecutive (0-1 Carpi e 1-0 Ascoli), l'Arezzo questa sera avrà la possibilità di interrompere questa mini serie negativa nella gara contro il Milan Futuro valevole per la 33^ giornata del Girone B di Serie C. La squadra di Cristian Bucchi si trova al settimo posto in classifica e prima delle due sconfitte contro Carpi ed Ascoli aveva infilato una serie di tre vittorie consecutive contro Rimini (0-2), Sestri Levante (1-0) e SPAL (0-2). Resta però un rendimento casalingo da migliorare, visto che gli amaranto hanno vinto soltanto tre volte in casa negli ultimi cinque mesi (5 vittorie su 16 gare totali giocate al "Città di Arezzo").

I punti servono come il pane anche al Milan Futuro, terzultimo in classifica con 24 punti e senza vittoria dal primo febbraio (2-1 a Ferrara contro la SPAL). I rossoneri nel turno precedente hanno pareggiato 1-1 in casa contro il Pontedera. La gara di andata si è conclusa sul risultato di 2-2 con reti di Longo, Tavernelli, Jimenez e Gucci. Anche questa sera il tifo organizzato dell'Arezzo non sarà presente allo stadio per la protesta che i sostenitori amaranto stanno portando avanti contro la presenza delle squadre B in Serie C.

QUI AREZZO - Mister Cristian Bucchi deve rinunciare a due titolarissimi come Guccione e Tavernelli, entrambi squalificati. Mister Bucchi potrebbe confermare il 4-3-3 o cambiare modulo e affidarsi al 4-2-3-1.

QUI MILAN FUTURO - Sicuri assenti Camarda e Torriani, tutti convocati dalle rispettive nazionali. Mister Oddo dovrebbe confermare nuovamente il 3-5-2.

Ecco le probabili formazioni della sfida che potrete seguire LIVE su TuttoC.com a partire dalle 19,15:

Arezzo (4-3-3): Trombini; Renzi, Gilli, Chiosa, Coccia; Mawuli, Dezi, Damiani; Pattarello, Ravasio, Capello. All. Cristian Bucchi.

Milan Futuro (3-5-2): Raveyre; Coubis, Camporese, Minotti; Quirini, Alesi, Malaspina, Branca, Bozzolan; Ianesi, Magrassi. All. Massimo Oddo.

Arbitro: Simone Gauzolino di Torino (Renzullo-Caldarola). IV Ufficiale: Di Mario.