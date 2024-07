Milan Futuro, il regolamento del Primo Turno della Coppa Italia Serie C

Il Milan Futuro giocherà la sua prima storica gara ufficiale contro il Lecco: il prossimo 10 agosto i rossoneri di Daniele Bonera saranno ospiti dei lacustri per il Primo Turno di Coppa Italia Serie C. Il fischio di inizio è fissato alle ore 18. La vincente di questa sfida si regalerà il Secondo Turno Eliminatorio che verrà disputato in casa della vincente tra Renate e Novara, il 17 agosto alle ore 21. Di seguito si riporta il regolamento dei primi due turni della competizione.

Riporta il comunicato ufficiale di Serie C: "Il Primo e il Secondo Turno Eliminatorio si svolgono in gara unica ad eliminazione diretta. Otterranno la qualificazione al turno successivo le società che avranno segnato il maggior numero di reti. In caso di parità nel numero di reti segnate al termine della gara, verranno disputati due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno. Perdurando la parità anche al termine dei due tempi supplementari, l'arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore, con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del Calcio”."