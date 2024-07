Milan Futuro, le regole della Serie C per la numerazione delle maglie

Il Milan Futuro tra poco più di un mese inizierà la sua avventura nel campionato di Serie C. Ancora prima sfiderà il Lecco nella sua prima storica partita, il Primo Turno della Coppa Italia Serie C. La squadra rossonera dovrà sottostare a precise regole per la numerazione delle maglie, come riportato in un comunicato della Lega stessa.

"Ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 17 del Codice di Autoregolamentazione, pubblicato con C.U. n. 19/L del 10 luglio 2024, si ricorda che, per l’intera stagione sportiva 2024/2025, le maglie da gioco devono essere personalizzate, oltre che mediante l’applicazione del cognome sul retro, attraverso l’assegnazione ad ogni calciatore di un numero fisso.

L’attribuzione dei numeri ai calciatori dovrà seguire i seguenti criteri:

- numerazione portieri obbligatoria: 1, 12, 22;

- numerazione calciatori di movimento dal n. 2 al 99, (escludendo i n° 0-88), in funzione del numero di tesserati, senza necessità che la stessa abbia carattere progressivo;

- per gli eventuali altri portieri, oltre ai tre per i quali è prevista la predetta numerazione obbligatoria, potrà essere adottata la numerazione sopra indicata per i calciatori di movimento"