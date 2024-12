Milan Futuro mai veramente in partita: l'Entella vince a Solbiate. Appuntamento al 2025 per girare pagina

vedi letture

Il Milan Futuro chiude il suo 2024 e nel contempo inizia il suo girone di ritorno con una sconfitta interna contro la Virtus Entella, venuta in visita al Felice Chinetti di Solbiate Arno questo pomeriggio. Rossoneri mai in partita davvero, sconfitti 2-1: autogol di Zukic e Corbari per i liguri, in mezzo la rete di Zeroli.

Sotto ritmo.

Non un gran primo tempo, anzi: solo il freddo tiene sveglio il pubblico perchè in campo succede poco o nulla. Bonera conferma l'ormai abituale difesa a tre che quantomeno sta dando un po' di stabilità alla difesa rossonera, specialmente con due centrocampisti di quantità come Hodzic e Stalmach davanti a essa. Nonostante questo il primo tempo è completamente sotto ritmo per il Milan: l'Entella non produce grandi occasioni - un tiro di Casarotto ben parato da Nava e un'occasionissima sprecata da Manzi - ma rinchiude per tutto il tempo la squadra ospite nella sua metà campo. Primo tempo di grande affanno per il Milan che si preoccupa di erigere la muraglia nella sua parte di campo e non riesce mai a costruire. Gli unici squilli provengono dal brio di Chaka Traorè che, però, come Camarda e Sia è lasciato troppo solo e non può dare continuità alla sua azione. I rossoneri chiudono un primo tempo tosto, in cui patiscono anche l'esperienza degli avversari abili a prendersi falli e causare ammonizioni (ben tre), senza riuscire a tirare nemmeno una volta.

Fuoco di paglia.

Nella ripresa il copione, purtroppo per il Milan, non cambia. Rossoneri sempre in affanno e mai capaci di gestire il pallone con continuità. Il gol del vantaggio dell'Entella, al 7° minuto arriva comunque su regalo rossonero. Il capitano di giornata Bartesaghi sbaglia un sanguinoso passaggio e lascia scoperto il suo settore di competenza, spianando la strada al contropiede ligure. Il resto della frittata lo combina Zukic che nel tentativo di anticipare l'attaccante avversario sul cross basso la mette goffamente alle spalle di Nava. Per cambiare la partita servono i cambi e difatti Bonera al quarto d'ora butta dentro Kevin Zeroli, al rientro da infortunio, e Gabriele Alesi: obiettivo innalzare la qualità. La missione riesce. La squadra, complice l'Entella che si abbassa, si butta finalmente in avanti e al 24° trova il pareggio proprio con Zeroli che stacca indisturbato di testa da calcio d'angolo. La reazione, però, si dimostra un fuoco di paglia con l'Entella che ricaccia i rossoneri immediatamente indietro e si riporta in vantaggio dopo pochi minuti grazie al colpo di testa di Corbari dimenticato in mezzo all'area da Minotti. Nei quindici minuti finali gli ospiti riescono a gestire il vantaggio con la forza dell'esperienza, senza lasciare occasioni ai rossoneri. Appuntamento al 2025 per girare pagina.