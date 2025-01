Milan Futuro, obiettivo salvezza in questo 2025: la classifica alla 20^ giornata

Dopo la sosta natalizia, il Milan Futuro di Daniele Bonera tornerà in campo il 5 gennaio alle ore 17.30 in casa del Carpi, squadra che al momento occupa l'ultimo posto utile per la zona playoff del girone B di Serie C. Nel mentre gli emiliani sognano in grande, la formazione U23 rossonera sgomita nella parti basse della classifica alla ricerca di punti preziosi che possano regalargli la salvezza.

SERIE C, GIRONE B: LA CLASSIFICA ALLA 20^ GIORNATA

Ternana 41 punti

Entella 41

Pescara 41

Torres 36

Vis Pesaro 35

Arezzo 35

Rimini 29

Pianese 25

Pineto 25

Carpi 25

Ascoli 25

Campobasso 25

Perugia 23

Gubbio 22

Pontedera 20

SPAL 19

Lucchese 19

Milan Futuro 16

Sestri Levante 16

Legnano 13