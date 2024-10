Milan Futuro, Sandri: "Dobbiamo metterci alla parti con la categoria e dopo ci toglieremo diverse soddisfazioni"

Mattia Sandri, centrocampista del Milan Futuro, ha parlato così ai microfoni di Milan TV: "Io sono partito dal Torino, ci ho fatto tutte le trafile dai pulcini alla Primavera, assaporando anche la prima squadra. Ho avuto la fortuna di avere a che fare con grandi giocatori in Serie A, anche se sono stato solo aggregato con loro. Poi ho capito che ero troppo giovane per fare la Serie A e mi sono quindi detto di tornare in Serie C, che è un campionato tosto dove i giovani crescono tanto perché è un campionato importante. Per me è stata una cosa molto positiva, sono 2001 e tecnicamente over ma sono ancora giovane, la Serie C mi ha dato tanto e mi ha fatto crescere sotto tanti punti di vista. Il mio sogno è riavere la possibilità di stare in Serie A”.

Sul campionato di Serie C: “La Serie C è tanto temperamento, ci sono tanti avversari di categorie, giochi su campi complicati, questo è un fattore che può far crescere tanto i nostri giovani. La difficoltà tra la Serie C e il campionato Primavera è molto diversa, quindi noi stiamo cercando di metterci alla pari con la categoria e piano piano cercheremo di ottenere i risultati che vogliamo tutti”.

Sull’inizio di stagione: “Nell’ultima partita c’è stata un’espulsione dopo 5 minuti: non deve essere un alibi però ha contribuito ad indirizzare la partita in un certo modo. Sulle altre partite: abbiamo visto tutti che è un campionato difficile, quindi ogni partita ce la dovremo giocare con tutte le nostre forze. Piano piano i ragazzi stanno migliorando tanto, dobbiamo metterci alla pari con la categoria e dopo ci toglieremo diverse soddisfazioni”.