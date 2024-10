Milan Futuro, una giornata di squalifica al vice allenatore Baresi e il collaboratore tecnico Brandi

vedi letture

Il Giudice Sportivo della Serie C ha comunicato le squalifiche dopo l'11^ giornata. Nel Milan Futuro, sono stati fermati per una giornate due componenti dello staff di Daniele Bonera che sono stati espulsi contro il Perugia: si tratta del vice allenatore Alessio Baresi e del collaboratore tecnico Valerio Brandi.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BARESI ALESSIO (MILAN FUTURO) per avere, al 37° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, usciva dall’area tecnica e gesticolando pronunciava una frase irriguardosa nei suoi confronti per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

BRANDI VALERIO (MILAN FUTURO) per avere, al 37° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, usciva dall’area tecnica e pronunciava frasi irriguardose e offensive nei suoi confronti per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).