MN - Milan Futuro, in corso le visite mediche di Samuele Longo. Arriva da svincolato

vedi letture

Sono in corso questa mattina le visite mediche con il Milan di Samuele Longo, attaccante classe 1992 che verrà aggregato dalla seconda squadra rossonera di Daniele Bonera: l'ex centravanti dell'Inter sbarca nel club di via Aldo Rossi da svincolato dopo che è scaduto il suo contratto con il Ponferradina, formazione di terza serie spagnola.

Per il calciatore di Valdobbiadene, questo sarebbe un ritorno in Italia dopo due anni di lontananza fra Dordrecht, PAS Lamia e, appunto, Ponferradina. Nel corso della carriera Longo ha giocato anche per Inter, Espanyol, Hellas Verona, Rayo Vallecano, Cagliari, Frosinone, Girona, Tenerife, Huesca, Cremonese, Deportivo La Coruna, Venezia, Vicenza e Modena.

di Antonio Vitiello