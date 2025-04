MN - Nava: "Queste vittorie ci stanno facendo crede, possiamo ancora farcela"

Nell'immediato post partita di Milan Futuro-Ternana, sfida terminata 1 a 0 a favore dei ragazzi di Massimo Oddo (LEGGI QUI LE PAGELLE DEL MATCH), è intervenuto in conferenza stampa l'eroe della sfida, colui il quale ha permesso ai rossoneri di portare a casa questo risultato importantissimo in ottica salvezza, Lapo Nava. Di seguito le sue dichiarazioni:

MN - Emozioni a caldo? “Volevo fare i complimenti a tutta la squadra, non è solo grazie alla mia prestazione che è arrivata la vittoria ma anche a quella dei miei compagni. Uno di questi è Branca che ha lottato fino alla fine con i crampi. Un po’ di fortuna ci sta arrivando. Queste tre vittorie ci stanno facendo credere, possiamo ancora farcela”.

MN - Cos’è cambiato con Oddo? “Dopo la prima vittoria, c’è sempre la voglia di fare la seconda: ci stiamo credendo tantissimo e questa è la cosa più importante”.

A che punto sei della tua crescita? “L’anno scorso ho fatto un anno in prima squadra che mi ha aiutato parecchio con persone come Maignan, Florenzi, Mirante e Sportiello, decisive anche fuori dal campo. Passare da un livello altissimo e arrivare in Serie C, mi ha permesso di avere delle conoscenze che ho portato in questo campionato. Ho ancora tanto da migliorare, sono consapevole dei miei mezzi ma voglio svilupparli ancora di più”.