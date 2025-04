Milan Futuro-Ternana 1-0, le pagelle: Nava salvatore, Alesi uomo in più

vedi letture

Queste le pagelle di Milan Futuro-Ternana 1-0, gara valida per il 36° turno del girone B del campionato di Serie C che si è disputata al "Felice Chinetti" di Solbiate Arno.

NAVA, 8: la torta cucinata dai rossoneri poteva bruciarsi sul più bello ma lui la salva e ci mette la ciliegina. Anzi, tre. Nel secondo tempo sono tanti i miracoli che compie: il primo all'inizio su Curcio, il secondo neutralizzando il rigore di Cicerelli e infine il terzo nel recupero smanacciando sulla linea il colpo di tesa a botta sicura di un calciatore avversario. È il salvatore della giornata.

COUBIS, 6.5: prova consistente per il braccetto di destra rossonero che fa valere tutta la sua fisicità, utilissima nel finale di gara quando la partita si è fatta sporca. Più preciso del solito in fase di impostazione.

CAMPORESE, 6.5: altra prova da leader per il capitano rossonero che guida molto bene il reparto che se ne esce con il clean sheet dalla sfida contro la seconda della classe. Non ha clienti facili ma li riesce a contenere per quasi tutta la partita.

BARTESAGHI, 6: forse è quello che va più in sofferenza della difesa a tre rossonera, anche se con il passare dei minuti sale di colpi. Non è sempre pulito nel giocare il pallone ma spesso si rivela un'arma in più in fase offensiva.

QUIRINI, 7: torna al gol e lo fa a suo modo, concludendo un'azione corale rossonera con un inserimento dalla sua fascia e un colpo di testa in tuffo. Il suo cliente è Cicerelli, uno dei migliori giocatori del campionato, e ci mette un po' a prendere le misure. Il gol pesante vale il voto complessivo.

32' st MAGNI, 6: entra e fa buona guardia sul pericolo Cicerelli. Bravo con la sua velocità, in un paio di occasioni, ad alleggerire la pressione portando il pallone lontano

BRANCA, 6.5: la sua partita probabilmente era anche da 7 pieno in pagella. È letteralmente ovunque, tallona tutto il centrocampo avversario e recupera tantissimi palloni. Il mezzo voto in meno è per il fallo molto ingenuo da rigore che poteva compromettere la gara. Dopo di quello, comunque, non si fa influenzare e torna a fare legna.

MALASPINA, 6: non una partita semplice per l'equilibratore del centrocampo rossonero che soffre il ritmo veloce della partita e deve giocare anche con un giallo fin dalla metà del primo tempo. Da sottolineare, anche in una giornata non scintillante, il grande impegno che non manca mai

13' st BOZZOLAN, 6: la sua velocità è preziosa in entrambe le fasi, nell'ultimo terzo di gara quando c'è da contenere la rabbia di una Ternana a caccia del pari. Ordinato e preciso.

SANDRI, 6: prova sufficiente, quasi oscura, per il numero 21 rossonero che si dedica più al lavoro in fase di non possesso e dà il suo contributo alla vittoria finale.

ALESI, 7: in questo momento è chiaramente l'uomo in più per il Milan. Dall'arrivo di Oddo ha trovato continuità ed è sempre risultato decisivo nei punti conquistati dai rossoneri. Oggi non segna ma dai suoi piedi partono speso e volentieri le ripartenze rossonere, come quella che porta alla rete del vantaggio. Preziosissimo in fase di contenimento, specie nel finale

CAMARDA, 6.5: prova come sempre generosa del numero 9 rossonero che non ha vere proprie palle gol ma fa egregiamente a sportellate con la difesa avversaria. Caparbio, recupera un paio di palloni preziosi in fase offensiva e lascia il segno con l'assist per la rete di Quirini.

21' st MAGRASSI, 6: prezioso soprattutto nei minuti finali, quando grazie alla sua fisicità riesce a tenere il pallone lontano dall'area di Nava.

IANESI, 6.5: qualità e quantità a servizio della squadra. Come seconda punta, accanto al riferimento centrale Camarda, sta inanellando una serie di prestazioni molto positive. La sua posizione è di difficile lettura per la difesa della Ternana: ha un paio di belle occasioni che non riesce a capitalizzare

21' st TURCO, 6: come Magrassi anche lui entra per fare un lavoro di grande sacrificio. Lo fa con grande applicazione.