MN - Zeroli ancora out: non ha recuperato dal sovraccarico alla coscia

Il Milan Futuro dovrà fare a meno del suo capitano Kevin Zeroli in occasione del recupero della 15esima giornata tra Campobasso e Milan Futuro, gara che si giocherà questa sera alle 20 presso l'Avicor Stadium Selvapiana del capoluogo molisano. Il numero 18 rossonero non ha recuperato dal sovraccarico alla coscia destra che già lo aveva tenuto fuori in occasione dell'ultimo impegno contro la Ternana nello scorso weekend.

Le formazioni ufficiali:

CAMPOBASSO (3-4-1-2): Guadagno; Mondonico, Benassai, Mancini; Morelli, Pellittieri, D'Angelo, Pierno; Baldassin; Di Nardo, Di Stefano. A disp.: F.Forte, Haveri, Celesia, R.Forte, Spalluto, Lombari, Barbato, Calabrese, Prezioso, Serra. All. Braglia

MILAN FUTURO (3-4-2-1): Raveyre; Coubis, Zukic, Minotti; Jimenez, Sandri, Stalmach, Bartesaghi; Traorè, Sia; Turco. A disp.: Nava, Pittarella, Bozzolan, Malaspina, Longo, Dutu, D'Alessio, Fall, Magni, Omoregbe, Vos. All. Bonera