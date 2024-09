Portiere e traversa fermano il Milan Futuro: vince il Rimini con l'unica occasione della partita

vedi letture

Niente da fare per Milan Futuro, la vittoria e i gol non arrivano. Il Rimini, che come i rossoneri era fermo a quota due punti, trova la prima vittoria del suo campionato vincendo 1-0 grazie a una rete di Cernigoi arrivata sull'unica vera occasione per i padroni di casa, nella ripresa, sugli sviluppi di un rimpallo. I rossoneri giocano a tratti e vanno diverse volte vicino alla rete ma senza trovarla: due miracoli del portiere nel primo tempo e la traversa nel secondo negano la gioia della rete alla squadra di Bonera. Il Milan Futuro si ritrova ora penultimo in classifica con due punti e un solo gol fatto, arrivato su rigore. La prossima gara giovedì sera in casa contro la Spal.