Serie C girone B, la classifica aggiornata: Milan Futuro penultimo

Il Milan Futuro non riesce a sbloccarsi. Nonostante una discreta prova che di certo non avrebbe meritato di essere premiata con la sconfitta, i rossoneri di Bonera tornano da Rimini con zero punti dopo aver perso per 1-0. La squadra di casa ha sfrutta l'unica vera occasione della sua partita mentre il Diavolo non ha concretizzato almento tre palle gol nitide: ed è proprio a questo che serve il progetto della squadra under 23, fare esperienza e crescere in un contesto professionistico. Al momento i rossoneri sono penultimi in classifica con soli due punti e un solo gol fatto (su rigore). La classifica aggiornata:

Pescara 11 punti

V. Entella 11

Ternana 10

Torres 9

Gubbio 9

Vis Pesaro 9

Arezzo 9

Lucchese 8

Ascoli 7

Carpi 6

Perugia 6

Pontedera 6

Pineto 6

Pianese 5

Rimini 5

Spal 4*

Campobasso 4

Sestri Levante 4

Milan Futuro 2

Legnago Salus 0

* -3 punti di penalizzazione