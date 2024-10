Serie C, l'ex rossonero Abate espugna anche Sestri Levante. Domani tocca al Milan Futuro

vedi letture

Si sono giocate cinque partite nel girone B della Serie C, valide per il 12° turno. Milan in campo domani, in casa contro la Pianese. La squadra di Daniele Bonera è chiamata a confermarsi dopo il brillante successo di Perugia, prima vittoria esterna nella storia in terza divisione. Questo il programma e la classifica:

MARTEDI 29 OTTOBRE

Sestri Levante - Ternana 0-1

SPAL - Pianese 1-1

Carpi - Arezzo 2-1

Gubbio - Vis Pesaro 1-3

Rimini - Legnago Salus 1-0

MERCOLEDI 30 OTTOBRE

Milan Futuro - Pineto (ore 18.30)

Torres - Perugia

Ascoli - Campobasso

Virtus Entella - Lucchese

Pescara - Pontedera



CLASSIFICA

Pescara 26

Ternana 23

Virtus Entella 22

Torres 22

Arezzo 22

Vis Pesaro 19

Campobasso 18

Pianese 17

Rimini 17

Gubbio 15

Carpi 14

Perugia 13

Lucchese 12

Pontedera 11

Pineto 11

Sestri Levante 10

Milan Futuro 9

Ascoli 8

SPAL 8

Legnago Salus 6

*una partita in meno

MARCATORI

7 reti: Cicerelli (Ternana)

6 reti: Cianci (Ternana) e Corazza (Ascoli)

5 reti: Bruzzaniti (Pineto), Di Stefano (Campobasso), Fischnaller (Torres)

4 reti: Antenucci (SPAL), Cernigoi (Rimini), Ianesi e Italeng (Pontedera), Mastropietro (Pianese), Mignani (Pianese), Montevago (Perugia), Nicastro (Vis Pesaro), Ogunseye (Arezzo), Rao (SPAL), Svidercoschi (Legnago Salus)

13ª GIORNATA (2-3 novembre)

Ternana - SPAL

Torres - Pianese

Gubbio - Rimini

Vis Pesaro - Pescara

Campobasso - Lucchese

Legnago Salus - Perugia

Arezzo - Ascoli

Pontedera - Milan Futuro (3 novembre, ore 17.30)

Pineto - Carpi

Sestri Levante - Virtus Entella