Serie C, respinto il ricorso del Rimini sulla penalizzazione: la classifica non cambia

È sceso in campo martedì il Rimini, corsaro sul campo del Legnago per 1-3, ma mercoledì è arrivata la brutta notizia circa la penalizzazione di due punti inflitta al club lo scorso 28 gennaio, a seguito di segnalazioni della Co.Vi.So.C. per una serie di violazioni di natura amministrativa che avevano portato anche al deferimento: la Corte Federale d’Appello ha respinto il ricorso del club, confermando la penalità.

La nota del club: "La Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite ha respinto il reclamo del Rimini (Girone B di Serie C), confermando la penalizzazione di 2 punti in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva. La società era stata sanzionata lo scorso 28 gennaio dal Tribunale Federale Nazionale dopo essere stata deferita a seguito di segnalazioni della Co.Vi.So.C. per una serie di violazioni di natura amministrativa".

Non cambia, quindi, la classifica del Girone B di Serie C:

Virtus Entella 68, Ternana 66 (-2), Torres 57, Pescara 57, Vis Pesaro 51, Arezzo 49, Pineto 48, Pianese 44, Rimini 43 (-2), Carpi 39, Gubbio 38, Pontedera 36, Perugia 36, Campobasso 36, Ascoli 33, SPAL 28 (-3), Lucchese 26 (-6), Legnago Salus 23, Sestri Levante 23, Milan Futuro 23.