Sky - Ballo-Touré torna ad allenarsi con il Milan Futuro

Stando a quanto riferisce Peppe Di Stefano in diretta su Sky Sport 24, Ballo-Touré, fuori dal progetto tecnico della prima squadra, è tornato ad allenarsi con il Milan Futuro nei giorni scorsi.

Ad inizio estate Ibrahimovic aveva comunicato che il terzino sarebbe stato a disposizione di Bonera: durante il calciomercato non si è concretizzata la cessione e quindi ora l’ex Monaco torna ad allenarsi con la squadra rossonera che milita in Serie C.