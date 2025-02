Tassotti torna al Milan dopo 9 anni: tutte le sue esperienze in rossonero

Mauro Tassotti torna al Milan. L'ex difensore e bandiera rossonera è stato annunciato dal club come nuovo collaboratore tecnico all'interno dello staff di Daniele Bonera. Il tecnico di Milan Futuro, alla prima esperienza tra i professionisti, sta facendo fatica in campionato, anche dopo un mercato importante nel mese di gennaio. Invece di rompere troppo gli equilibri con un esonero - di cui si era parlato in questi giorni - la società ha deciso di affiancare a mister Bonera un profilo di grandissima esperienza e caratura come quello di Tassotti.

Mauro Tassotti ha trascorso un'intera vita in rossonero e per lui è un ritorno a casa. Nato a Roma, dopo le giovanili e due anni in prima squadra con la Lazio, si trasferisce al Milan nel 1980 e vi rimarrà fino al termine della carriera per 17 anni. Un'epoca in cui vive tutte le emozioni: dalla Serie B fino ai trionfi dell'epopea berlusconiana, tutti da protagonista. Appesi gli scarpini al chiodo il Milan lo ha messo alla guida della Primavera per cinque anni in cui vince due volte il Torneo di Viareggio. A fine 2001 traghetta la prima squadra rossonera fino alla fine della stagione dopo l'esonero di Zaccheroni. Con l'arrivo di Carlo Ancelotti in panchina gli si affiancherà da secondo e sarà lo storico vice del Diavolo anche nell'anno di Leonardo e soprattutto in quelli di Max Allegri. Rimarrà anche nei sei mesi di Seedorf e nell'anno di Inzaghi.

Nel 2015-2016 svolge il ruolo di osservatore e nell'estate del 2016 segue Andriy Shevchenko sulla panchina dell'Ucraina, rimanendovi fino al 2021. Seguirà poi Sheva anche nell'esperienza poco fortunata al Genoa. Dal 2024 è anche vicepresidente della Federazione calcistica ucraina, sempre dietro l'ex numero 7 rossonero. Oggi, torna dopo nove anni al Milan per dare una mano in uno dei suoi campi preferiti: lo sviluppo di giovani calciatori.