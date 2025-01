TMW RADIO - Vis Pesaro, Pucciarelli: "Il Milan U23 è una delle poche squadre che ci ha messo in difficoltà dal punto di vista del gioco"

vedi letture

Ottima stagione della Vis Pesaro, con il club marchigiano attualmente al quinto posto in classifica, in piena zona Playoff. Ai microfoni di TMW Radio nel corso della trasmissione A Tutta C è intervenuto uno dei protagonisti della squadra guidata da Stellone, Manuel Pucciarelli.

Sulle U23 che idea ha?

“Niente da dire sul Milan U23 perché è una delle poche che ci ha messo in difficoltà dal punto di vista del gioco. Sbagliano pochissimo e si vede che hanno qualcosa in più da un punto di vista tecnico. Sono sicuro che faranno un altro tipo di campionato. Per me è bello giocare contro queste squadre perché ci sono calciatori che faranno un certo tipo di carriera in futuro. Per loro è una buona cosa perché si fanno le ossa in C. Ovviamente però mi dispiace per quelle squadre che lottano da una vita in D e hanno meno posti in C”.

Il giovane Okoro è molto richiesto sul mercato, ci racconta che giocatore è?

“È un ragazzo eccezionale. Io in questa stagione non posso dire nulla sui nostri giovani perché hanno tutti i piedi per terra e ascoltano tutti i consigli. Anche Okoro ha questo tipo di carattere. Merita sicuramente di fare una gran carriera prima per la persona che è e poi per il calciatore che è, visto che come talento non si può discutere. Sono convinto che farà una grandissimo carriera”.