ufficiale Milan Futuro, preso l'attaccante Ianesi dall'US Città di Pontedera

vedi letture

Nuovo arrivo nel Milan Futuro che ha preso l'attaccante Simone Ianesi a titolo definitivo dall'US Città di Pontedera. Ecco il comunicato ufficiale del club di via Aldo Rossi: "AC Milan comunica di aver acquisito le prestazioni sportive a titolo definitivo del calciatore Simone Ianesi da US Città di Pontedera. L'attaccante, nato a Udine il 13 febbraio 2002 e cresciuto nelle giovanili dell'Udinese, entra a far parte della rosa di Milan Futuro".