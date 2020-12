TMW RADIO - Bergonzi: "Il rigore per il Milan? Il braccio di Jankto era alto"

Mauro Bergonzi, ex arbitro, è intervenuto a TMW Radio e ha parlato degli episodi di Sampdoria-Milan: "Calvarese è esperto, i giocatori lo rispettano, così come i tecnici. Il rigore per i rossoneri? E' un episodio complicato. Per i falli di mano bisogna rifarci al regolamento. Non devono essere vicini, non ci deve essere la volontarietà e un braccio che va verso il pallone. Il braccio alto è sempre pericoloso e stavolta c'era. Per me Jankto non voleva prendere il pallone, ma quel braccio era in una posizione pericolosa e Calvarese ha punito quello. Nel secondo tempo c'è un braccio largo di Gabbia in area. Se quello di Jankto era troppo alto, anche questo era in posizione poco congrua. Potevano rivederlo al Var. Comunque non avrei dato nessuno dei rigori".