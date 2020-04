11 aprile 1999, l'ultima gara in rossonero di Donadoni

L'11 aprile 1999, anno del sedicesimo scudetto rossonero con Alberto Zaccheroni, il Milan supero il Parma in rimonta, vincendo 2-1 dopo essere passato in svantaggio nel primo tempo con Balbo. Le reti milaniste furono di Paolo Maldini al 59' di Maurizio Ganz al 72'. Quella vittoria non viene ricordata soltanto per l'importanza nella rimonta alla Lazio, ma anche perché coincise con l'ultima presenza in rossonero di Roberto Donadoni. In quella stagione il centrocampista bergamasco giocò poco, appena nove partite in Serie A: ventuno anni or sono, contro il Parma, subentro al 76' al posto di Boban, gli ultimi suoi quattordici minuti in maglia rossonera.