11 rigori contro in questa stagione, 19 da quando al Milan: ecco quanti ne ha parati Maignan

Quello di domenica sera segnato da Teun Koopmeiners è l'undicesimo rigore stagionale che Mike Maignan ha provato a neutralizzare. Come successo nei precedenti 10, pero', l'estremo difensore del Milan niente ha potuto fare se non guardare la palla insaccarsi alle sue spalle, perdendo così l'occasione di festeggiare nel migliore nei modi le sue 100 presenze in rossonero.

Nei suoi anni al Milan, comunque, sui 19 rigori che si è ritrovato ad affrontare, Mike Maignan ne ha parati solo tre (vs Liverpool 21/22, vs Sassuolo 22/23, vs Napoli 22/23). La percentuale di neutralizzazione dei tiri dal dischetto in rossonero non è dunque delle migliori per l'estremo difensore francese, che in quel di Lille fece invece questa 'tecnica' uno dei suoi marchi di fabbrica. L'auspicio di tutto il mondo rossonero è che questo trend possa al più presto invertirsi, casomai partendo con l'evitare di mettere Maignan difronte a queste situazioni.