112 minuti e una partita da capitano: lo strano caso di Andrea Conti

In una stagione straordinaria per il Milan, Andrea Conti ha trovato pochissimo spazio. Il terzino rossonero ha totalizzato solo 112 minuti in campo, giocando 22 minuti nella partita d’andata di Europa League contro lo Sparta Praga e 90 minuti, da capitano, nella gara di ritorno. Sotto la gestione Pioli, il classe ‘94 era inizialmente partito titolare, ma con l’esplosione di Davide Calabria nella nuova stagione, l’ex Atalanta ha perso il posto. Quattro anni sfortunati in rossonero, segnati da due gravissimi infortuni al crociato, che l’hanno tenuto fuori dal campo per molto tempo.