12 punti in 10 partite: il bilancio momentaneo della gestione Pioli

La pesante e amara sconfitta subita con l'Atalanta chiude le prime 17 partite di campionato di un Milan arrendevole e deludente. La brutta batosta contro gli orobici sigilla anche le prime 10 partite sotto la gestione di Stefano Pioli. Nei 10 match guidati dall'allenatore emiliano, il Milan ha raccolto 3 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte che portano a 1,2 la media punti totalizzata dal tecnico ex Fiorentina. E' giusto e doveroso fare la premessa che Pioli, in questo mese e mezzo di operato, ha dovuto affrontare avversari come Juventus, Roma, Lazio, Atalanta e Napoli che, se raffrontate alle squadre che i rossoneri hanno trovato sotto la gestione Giampaolo, rendono inutile qualsiasi confronto. Il bilancio, tuttavia, rimane impietoso a fronte di soli 21 punti raccolti in 17 giornate: una media disastrosa che rende definibile, sin qui, la stagione rossonera come fallimentare.