14 giugno 1967 - Il Milan vince la sua prima Coppa Italia

14 giugno 1967, Stadio Olimpico. Il Milan di Arturo Silvestri sfida il Padova nella finale di Coppa Italia, conquistata dopo aver superato la Juventus in semifinale. I rossoneri vengono schierati in questo modo: Belli, Anquilletti, Baveni, Karl-Heinz Schnellinger, Lodetti, Maddè, Rivera, Trapattoni, Amarildo, Fortunato, Mora. Il gol decisivo viene segnato dal brasiliano Amarildo al 49', l'ultimo del verdeoro in maglia rossonera: una rete che ha consegnato al club rossonero la sua prima Coppa Italia.