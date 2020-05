15 maggio 2010 - L'ultima presenza di Dida in maglia rossonera

15 maggio 2010, San Siro. Il Milan di Leonardo affronta la Juventus di Zaccheroni all'ultima giornata di campionato: il brasiliano lascerà la panchina rossonera dopo aver portato il club rossonero in Champions League. Quella gara viene vinta 3-0 dal Diavolo grazie alla rete di Antonini e alla doppietta di Ronaldinho. In quell'undici figurano anche Dida, alla sua ultima presenza col Milan prima dell'addio: il portiere brasiliano ha disputato nove stagioni in rossonero, vincendo due Champions League, uno scudetto, due Supercoppe Europee, una Supercoppa Italiana, un Mondiale per club e una Coppa Italia.