16 maggio 2004, 18 anni fa l'addio al calcio di Baggio: il saluto di San Siro e l'abbraccio con Maldini

Era il 16 maggio 2004 quando Roberto Baggio diede l’addio al calcio giocato in un Milan-Brescia terminato 4-2 e valido per l’ultima giornata della Serie A di quell’anno. In un San Siro splendido il Milan festeggiò lo scudetto appena vinto mentre il Brescia la salvezza, andò in scena anche il saluto al Divin Codino. Baggio venne abbracciato calorosamente da Paolo Maldini prima dell’inizio del match e da tutto lo stadio al momento della sua sostituzione. Per la cronaca i rossoneri allora allenati da Carlo Ancelotti vinsero grazie a Rui Costa, Andriy Shevchenko e Jon Dahl Tomasson (doppietta). Per le 'Rondinelle' doppietta di Francelino Matuzalem. Il Milan ricorda quel giorno con un post pubblicato sui propri canali social ufficiali.

