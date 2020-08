17 agosto 2015: l'esordio di Alessio Romagnoli con la maglia del Milan

Il 17 agosto 2015, in occasione del match casalingo di Coppa Italia contro il Perugia, Alessio Romagnoli ha fatto il suo esordio assoluto in gare ufficiali con la maglia del Milan: il difensore e attuale capitano milanista scese in campo dal primo minuto al centro della difesa al fianco di Rodrigo Ely. Il match si concluse 2-0 per il diavolo grazie alle reti di Honda e Luiz Adriano.