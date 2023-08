17 agosto... 2015: l'esordio in rossonero di Alessio Romagnoli, Carlos Bacca e Luiz Adriano

Il 17 agosto di 7 anni fa il Milan si apprestava ad affrontare, a San Siro, il Perugia nel terzo turno di Coppa Italia. Quel giorno tra i rossoneri fecero il loro debutto assoluto in gare ufficiali Carlos Bacca, Luiz Adriano, Andrea Bertolacci e Alessio Romagnoli. Tutti acquisti di una sessione di mercato molto attiva per i rossoneri: sappiamo poi che molti di loro non risulteranno delle scelte vincenti. Tra i citati c'è però Alessio Romagnoli, capitano del Milan che nel 2022 alza lo Scudetto dopo anni di purgatorio.