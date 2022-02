17 febbraio 1985: il Milan batte in rimonta la Juventus grazie a Virdis e Di Bartolomei

Il 17 febbraio 1985 il Milan si impose alla diciannovesima giornata di Serie A per 3-2 sulla Juventus. A San Siro i rossoneri guidati allora da Nils Liedholm sbloccarono subito il parziale con Virdis, che siglò anche la rete del momentaneo 2-2 dopo le marcature messe a segno da Platini e Rossi. Il Milan ad inizio secondo tempo riuscì anche a tornare in vantaggio con Di Bartolemei, che trasformò il rigore del definitivo 3-2 consegnando la vittoria ai suoi.

37 anni fa, con una doppietta e un assist, Virdis decise Milan-Juventus

