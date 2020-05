17 maggio 1978 - L'ultimo gol in rossonero di Calloni, lo "sciagurato Egidio"

Il 17 maggio 1978, nell'allora girone di semifinale di Coppa Italia, il Milan affrontò la Juventus al Comunale di Torino per la seconda giornata. I rossoneri, guidati da Liedholm, vinsero 3-0 con tutte le reti segnate nella ripresa. Ad aprire le marcature, e segnare il suo ultimo centro in rossonero, fu Egidio Calloni, soprannominato lo "Sciagurato Egidio" da Gianni Brera a causa di alcuni clamorosi errori sotto porta. Un soprannome che lo ha accompagnato a lungo, condizionando anche l'opinione pubblica, ma che mal si sposa con la carriera dell'ex rossonero. Calloni al Milan vinse soltanto una Coppa Italia nel 76/77 ma riuscì comunque a realizzare 54 reti in quattro stagioni. Col senno di poi, guardando anche all'attualità, quanti sono gli attaccanti rossoneri ad aver fatto meglio? Pochi, pochissimi.