17 settembre 2006: contro il Parma la prima in rossonero di Daniele Bonera

Il 17 settembre 2006, in occasione di un Parma-Milan valido per la 2^ giornata di Serie A, Daniele Bonera ha fatto il suo esordio assoluto in maglia rossonera: quel giorno, l'ex difensore, che attualmente fa parte dello staff tecnico di Stefano Pioli, fu schierato dal primo minuto dall'allora tecnico milanista Carlo Ancelotti. Il match terminò 2-0 per il Diavolo grazie alle reti di Seedorf e Kakà su rigore.