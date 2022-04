18 aprile 1990, quando l'Italia dominava in Europa: quattro squadre finaliste nelle tre coppe

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il 18 aprile 1990 il calcio italiano stabilisce un record, migliorando quello realizzato un anno prima: portare 4 rappresentanti in finale nelle tre coppe europee.

In Coppa dei Campioni il Milan concede il bis, strappando il pass per Vienna eliminando ai tempi supplementari il Bayern Monaco. All'andata a San Siro decide un rigore di Marco van Basten, all'Olympiastadion le cose vanno diversamente e la squadra di Arrigo Sacchi soffre, va sotto per un gol di Strunz ed è costretta ai supplementari. Nell'extra-time è decisivo Stefano Borgonovo, entrato a partita in corsa, con un pallonetto che regala l'1-1. Inutile sei minuti più tardi il gol di McInally.

In Coppa delle Coppe anche la Sampdoria ripete l'exploit di un anno prima, assicurandosi un biglietto per la finale di Goteborg. I blucerchiati eliminano in semifinale il Monaco: dopo il 2-2 dell'andata nel Principato la Samp si impone a Marassi per 2-0 grazie alle reti di Vierchowod e Lombardo.

In Coppa Uefa addirittura sono due le italiane ad andare in finale: la Juventus ha la meglio del Colonia, strappando un prezioso 0-0 che fa valere il successo all'andata per 3-2 allo stadio Comunale. 0-0 anche per la Fiorentina contro un'altra squadra tedesca, il Werder Brema. I viola giocano la sera prima e fanno valere così l'1-1 in trasferta all'andata. Con Juventus-Fiorentina si assiste alla prima finale tutta italiana in un torneo internazionale.