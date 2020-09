18 settembre 2002: la prima di Ancelotti da allenatore del Milan in Champions

Il 18 settembre 2002, diciotto anni fa, Carlo Ancelotti fece il suo debutto da allenatore del Milan in una gara europea. I rossoneri affrontarono il Lens a San Siro, una gara vinta 2-1 grazie alla doppietta di Superpippo Inzaghi. Il Milan, intervenuto su Twitter, ha ricordato questo anniversario.

