19 ottobre nero per i portieri del Milan: oggi Sportiello ko, un anno esatto fa toccava a Maignan

Il 19 ottobre non è un giorno fortunato per i portieri del Milan. Pochi minuti fa, infatti, è arrivato l'annuncio dell'infortunio subito da Marco Sportiello: l'ex Atalanta dovrà stare fermo per circa due mesi a causa di una lesione al gemello mediale del polpaccio sinistro. Un anno esatto fa, inoltre, Mike Maignan subiva il secondo problema consecutivo al gemello mediale del polpaccio sinistro con una lesione al soleo: era il 19 ottobre 2022.