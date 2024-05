Tanti auguri a Marco Sportiello! Il messaggio del Milan

Il festeggiato di oggi a Milanello è Marco Sportiello! Il portiere rossonero, arrivato l'estate scorsa dall'Atalanta a parametro zero, compie oggi 31 anni e li può celebrare, complice l'infortunio di Mike Maignan, da attuale portiere titolare del Milan. Per il nativo di Desio si tratta del primo compleanno con la maglia del Diavolo. Quest'anno i suoi servigi sono stati richiesti in diverse occasioni: Sportiello ha giocato sette partite tra campionato, Champions ed Europa League ed è probabile che ne giochi altre tre.

Il Milan, tramite il profilo ufficiale X, gli ha dedicato un post di auguri, scrivendo: "I migliori auguri al grande uomo in porta!". Anche la redazione di MilanNews.it si unisce a un augurio di buon compleanno a Marco Sportiello!