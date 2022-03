"1996 Collection", ecco la maglia blu: un nuovo pezzo da collezione per i tifosi del Milan

Fonte: acmilan.com

Dopo il grande successo del lancio delle prime tre maglie, la "1996 Collection" ora è davvero al completo. L'attesa è finita e AC Milan è lieto di presentare un nuovo speciale pezzo da collezione ai propri tifosi: la maglia blu della stagione 1995/96.

Stile, radici, appartenenza, vittorie e una visione sempre rivolta al futuro. Le maglie del Milan non sono solo un oggetto di culto per i tifosi, ma vengono riproposte come capo lifestyle adatto anche ai look più moderni. Il lancio della "hidden jersey" della nuova collezione vintage è all'insegna dell'innovazione e della passione capace di connettere ed emozionare i milioni di fan nel mondo: per l'occasione la maglia sbarca anche nel gaming e sarà protagonista su EA SPORTS FIFA 22, con la possibilità di riscattarla ed utilizzarla nella modalità FUT. Tutti gli appassionati rossoneri possono trovare la maglia blu di quella indimenticabile stagione anche negli store ufficiali AC Milan.

Se ciascuna delle altre tre casacche erano state utilizzate più volte nelle grandi vittorie conseguite dalla squadra guidata da Fabio Capello tra campionato e coppe, la maglia blu indossata dal Milan in due amichevoli nell'estate 1995 - una vittoria per 2-1 contro lo Standard Liegi firmata da Albertini e Weah, con l'attaccante liberiano in gol anche nella sfida persa contro il Benfica pochi giorni dopo - è divenuta iconica fin da subito e ha riscontrato un grandissimo attaccamento da parte dei tifosi.