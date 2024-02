20 febbraio 1986: 38 anni fa l'ufficialità dell'acquisto del Milan da parte di Silvio Berlusconi

vedi letture

Se il 10 febbraio 1986 il Milan passa ufficiosamente nelle mani di Silvio Berlusconi, il 20 febbraio1986 è il giorno dell'ufficialità: Silvio Berlusconi diventa il nuovo proprietario dell'AC Milan e successivamente, il 24 marzo, ne diventa anche il presidente. Con lui alla guida del club, il Diavolo ha vissuto un'epoca gloriosa e indimenticabile, in cui i rossoneri hanno vinto praticamente tutto quello che c'era da vincere.

Questo il palmares del Milan con Berlusconi proprietario: 8 volte campione d'Italia, 5 volte campione d'Europa e poi 2 Coppe Intercontinentali e una Coppa del Mondo per club. Ha inoltre vinto 7 Supercoppe italiane, 5 europee e una Coppa Italia per un totale di 29 trofei ufficiali in 30 anni.