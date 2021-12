21 dicembre 2015, Blatter e Platini squalificati per otto anni dalla Fifa per corruzione

Il 21 dicembre 2015 la camera arbitrale del comitato etico della Fifa bandisce da tutte le attività calcistiche per 8 anni il presidente della Fifa Blatter e Michel Platini, vicepresidente e membro del comitato esecutivo della Fifa oltre che presidente dell'Uefa. Il provvedimento faceva riferimento alla rete di corruzioni nel panorama calcistico e l'indagine riguardava in particolare l'assegnazione dei Mondiali in Russia e Qatar ma si allargava anche ad eventi precedenti come i mondiali del 2010 e la Copa America del 2016. Lo scandalo ha coinvolto anche Blatter e Platini e il 21 dicembre entrambi vengono ritenuti colpevoli di corruzione (Platini però sarà poi scagionato da ogni accusa il 25 maggio 2018, poichè non verranno riscontrati reati nel suo operato).