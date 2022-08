22 agosto 2009: Thiago Silva gioca la sua prima partita con il Milan

MilanNews.it

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Il 22 agosto 2009 Thiagò Silva giocò la sua prima partita ufficiale con la maglia del Milan. Il difensore brasiliano, arrivato dal Fluminense nel dicembre 2008, giocò da titolare la gara valida per la prima giornata di campionato in casa del Siena al fianco di Alessandro Nesta. In quel caso i rossoneri riuscirono a superare i bianconeri per 1-2 ed il classe '84 rimase in campo per tutti i novanta minuti.