23 aprile 1978: Franco Baresi debuttava con i rossoneri in un Verona-Milan

Esattamente 43 anni fa, era il 23 aprile 1978, Franco Baresi debuttava con la maglia del Milan in prima squadra. La partita era Verona-Milan con Nils Liedholm che sedeva sulla panchina dei rossoneri. Non ancora maggiorenne, Baresi debuttò con il Milan dei grandi, in un match vinto 1-2. Il Verona passò in vantaggio con un autogol di Aldo Bet, ma nei primi 10 minuti della ripresa la situazione cambiò grazie ai gol di Alberto Bigon e Ruben Buriani su rigore. Fu l’inizio di una carriera storica fatta di 719 presenze e 33 gol. Una data storica questa, ricordata anche dal club sui suoi profili social.

43 anni fa ebbe inizio l’era leggendaria di Franco Baresi 6️⃣ #SempreMilan Pubblicato da AC Milan su Venerdì 23 aprile 2021