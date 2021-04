24 aprile 2007, Manchester United-Milan 3-2: la notte della doppietta di Kakà

Esattamente 14 anni fa, a Old Trafford, andava in scena un'iconica partita delle notti europee rossonere. Contro il Manchester United, il Milan di Ancelotti si rese protagonista di una prestazione incredibile seppur suggellata da una sconfitta. In un 3-2 per finale per la squadra di Ferguson, gli inglesi andarono in vantaggio con Ronaldo ma Kakà riuscì a ribaltare il risultato già nel primo tempo con una splendida doppietta. Nella ripresa, nonostante tante occasioni rossonere, Rooney rifirmò il sorpasso con una doppietta in extremis che tuttavia lasciava nel Milan la consapevolezza di poter dire la propria nella gara di ritorno. E così sarà.