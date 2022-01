26-01-19, Piatek fa il suo esordio con la maglia del Milan

Il 26 gennaio 2019 Krzysztof Piatek esordì con la maglia del Milan. L'attaccante polacco, adesso alla Fiorentina, giocò la sua prima partita in rossonero a San Siro contro il Napoli in occasione della diciannovesima giornata di Serie A. Il Milan in quell'occasione non andò oltre lo 0-0 con i campani. Piatek al Milan ha collezionato 41 presenze segnando 16 gol.