3 marzo, giornata di triplette nella storia della Serie A: nel 2012 Ibra segna tre gol al Palermo

1996-2002-2012. Come riferisce il sito della Lega Serie A, oggi, 3 marzo, è una giornata di triplette nel massimo campionato italiano: nel 1996 autore del tris è Luis Oliveira in Cagliari-Bari 4-2, nel 2002 è Hernan Crespo in Lazio-Venezia 4-2, e nel 2012 Zlatan Ibrahimovic ne segna 3 in Palermo-Milan 0-4.

Questo il tabellino di Palermo-Milan 0-4 del 3 marzo 2012:

PALERMO- MILAN 0-4

Reti: 21', 31' e 35' Ibrahimovic, 58' Thiago Silva



PALERMO: Viviano, Munoz, Migliaccio II, Mantovani, E. Pisano, Bertolo (50' Aguirregaray), Donati, Barreto, Ilicic (84' Zahavi), Miccoli, Budan (59' Della Rocca II) - All.: Mutti

MILAN: Abbiati, Abate, Bonera, Thiago Silva, Antonini (46' Mesbah), Nocerino, Ambrosini, Muntari, Emanuelson (54' El Shaarawy), Robinho (81' Inzaghi I), Ibrahimovic - All.: Allegri

Arbitro: Orsato