30 maggio 2015: Davide Calabria fa il suo esordio con la maglia del Milan

Il 30 maggio 2015, in occasione di Atalanta-Milan, match valido per la 38^ giornata del campionato di Serie A, Davide Calabria ha fatto il suo esordio assoluto con la prima squadra rossonera: il giovane terzino milanista è entrato in campo all'82' al posto di De Sciglio. La sfida terminò 3-1 per il Diavolo grazie alla rete di Pazzini e alla doppietta di Bonaventura.