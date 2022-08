31 agosto 2017, il Milan cede Niang al Torino in prestito con obbligo di riscatto

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Esattamente 5 anni fa, era il 31 agosto 2017, il Milan cedeva al Torino, Mbaye Niang. La formula del trasferimento fu un prestito con obbligo di riscatto che in totale acquistò il giocatore per la cifra di 14 milioni di euro. Fortemente voluto dall'allenatore granata Sinisa Mihajlovic che lo aveva già allenato proprio in rossonero, Niang lasciò il Diavolo dopo 79 presenze complessive in cui realizzò 12 gol. Un’esperienza vissuta fra alti (pochi) e bassi (molti) in cui non sbocciò mai un vero e proprio feeling con la tifoseria rossonera.