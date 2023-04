4 gol del Manchester City al Liverpool, gli stessi dell'Arsenal al Leeds

Fonte: ANSA

(ANSA) - LONDRA, 01 APR - Giocando quella che, nel dopo gara, Pep Guardiola definisce "una partita perfetta, e una delle migliori prestazioni degli ultimi sette anni", il Manchester City dimostra che sa vincere anche senza Haaland e travolge il Liverpool per 4-1. I Reds erano anche andati in vantaggio con Salah, servito da Diogo Jota, ma il City non si è fatto impressionare e, trascinato dal campione del mondo Julian Alvarez, autore del gol dell'1-1 ha poi superato i rivali con una prodezza di De Bruyne dopo appena 53 secondi della ripresa. Di Gundogan, da distanza ravvicinata, e Grealish gli altri due gol dei Citizens. Sconsolato il commento di Jurgen Klopp a fine partita: "Questo è stato un match che dobbiamo utilizzare, purtroppo aggiungerei, per chiarire che certe cose non devono verificarsi. Non possiamo perdere i duelli nei momenti decisivi. Non possiamo essere così aperti. Non è possibile ma è accaduto, purtroppo.