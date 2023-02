4 ko di fila, 7 gare senza vincere, una sola vittoria nel 2023: Milan in piena crisi

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

È un Milan in pienissima crisi. Con la sconfitta del derby, Il Milan non vince da ben 7 partite, nelle quali ha collezionato 4 sconfitte di fila (Inter, Lazio, Sassuolo e Inter), 5 in totale (Torino in Coppa Italia) e due pareggi (Roma e Lecce), venendo eliminato dalla Coppa Italia e perdendo la Supercoppa Italiana; il Milan ha vinto solo una gara nel 2023, la prima a Salerno.